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Касаткина уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», отдав сопернице только один гейм

Касаткина уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», отдав сопернице только один гейм
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Питон Стирнс, 69-ю ракетку мира, повесив сопернице «баранку» в первом сете и отдав только один гейм во втором: 6:0, 6:1.

Теннисистки провели на корте 55 минут. За это время Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из семи и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Питон Стирнс одна двойная ошибка. В матче не было выполнено ни одного эйса.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой (62-я ракетка мира) и украинкой Элиной Свитолиной, выступающей на «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу. Соперница российской теннисистки определится сегодня, 2 июня, днём.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:05 МСК
Питон Стирнс
69
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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