Касаткина уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», отдав сопернице только один гейм
Поделиться
Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Питон Стирнс, 69-ю ракетку мира, повесив сопернице «баранку» в первом сете и отдав только один гейм во втором: 6:0, 6:1.
Теннисистки провели на корте 55 минут. За это время Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из семи и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Питон Стирнс одна двойная ошибка. В матче не было выполнено ни одного эйса.
В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой (62-я ракетка мира) и украинкой Элиной Свитолиной, выступающей на «Ролан Гаррос» по защищённому рейтингу. Соперница российской теннисистки определится сегодня, 2 июня, днём.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:05 МСК
69
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
- 2 июня 2023
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:48
-
12:32
-
12:22
-
11:56
-
11:55
-
11:33
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:03
-
09:58
-
09:42
-
09:31
-
09:00
-
08:38
-
08:00
-
06:38
-
05:59
-
05:49
-
04:56
-
04:32
-
03:01
-
01:00
-
00:41
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 1 июня 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:02
-
22:57
Партнерский контент