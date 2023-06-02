Макинрой — о Фритце: мне нравится, когда теннисисты вступают в конфронтацию со зрителями

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой прокомментировал действия американца Тейлора Фритца после матча второго круга «Ролан Гаррос» с французским игроком Артуром Риндеркнешем. Фритц одержал победу в этой встрече со счётом 2:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Во время игры публика в Париже активно поддерживала французского теннисиста. После матча Фритц приложил указательный палец к губам, обращаясь к публике, что вызвало волну негодования. Из-за свиста болельщиков Фритц не мог дать послематчевый комментарий на протяжении пяти минут.

«Болельщики часто были настроены против меня, поэтому я уважаю Тейлора. Мне это нравится. Враждебно настроенная публика может пугать, но также может и вдохновить. Негатив можно использовать как топливо в своих интересах. Фритц проделал невероятную работу, чтобы привести себя в отличную форму. У него есть индивидуальность. Тейлор был на высоте в этом матче. Он был лучше соперника. Мне нравится, когда теннисисты вступают в конфронтацию со зрителями, как Медведев пару лет назад на Открытом чемпионате США», — приводит слова Макинроя Eurosport.