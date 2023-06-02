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Третья ракетка мира Джессика Пегула проиграла в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира Джессика Пегула проиграла в матче третьего круга «Ролан Гаррос»
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос», в двух сетах оказавшись слабее 28-й ракетки мира из Бельгии Элисе Мертенс. Встреча спортсменок завершилась со счётом 1:6, 3:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 22 минуты. Элисе Мертенс за это время выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта (100%) и допустила шесть двойных ошибок. На счету Джессики Пегулы два эйса, один реализованный брейк-пойнт из шести и две двойные ошибки.

Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг соревнований, в котором встретится с победительницей российского дерби Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой. Эта встреча идёт прямо сейчас: после первого сета в матче лидирует Потапова.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:00 МСК
Элисе Мертенс
28
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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