Аванесян — Таусон: россиянка сравняла счёт в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции россиянка Элина Аванесян, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, выиграла второй сет у представительницы Дании Клары Таусон, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:1. Напомним, первая партия осталась за датчанкой, так что теперь счёт сравнялся – 1-1.

Таусон в третий раз играет на Открытом чемпионате Франции, но впервые дошла до третьего круга соревнований. Аванесян дебютирует в основной сетке «Ролан Гаррос».

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции победительница этого матча сыграет с сильнейшей во встрече между представительницей Чехии Каролиной Муховой и 27-й сеяной румынкой Ириной Бегу.