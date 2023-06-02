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Аванесян — Таусон: россиянка сравняла счёт в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

Аванесян — Таусон: россиянка сравняла счёт в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»
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В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции россиянка Элина Аванесян, попавшая в основную сетку в качестве лаки-лузера, выиграла второй сет у представительницы Дании Клары Таусон, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:1. Напомним, первая партия осталась за датчанкой, так что теперь счёт сравнялся – 1-1.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 17:30 МСК
Клара Таусон
127
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 1
         
Элина Аванесян
134
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Таусон в третий раз играет на Открытом чемпионате Франции, но впервые дошла до третьего круга соревнований. Аванесян дебютирует в основной сетке «Ролан Гаррос».

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции победительница этого матча сыграет с сильнейшей во встрече между представительницей Чехии Каролиной Муховой и 27-й сеяной румынкой Ириной Бегу.

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