Четверо россиян вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в шестой день турнира

Завершились все матчи шестого игрового дня грунтового турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции с участием российских теннисистов. Из восьми россиян, вышедших на корт, победы одержали четверо: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Элина Аванесян и Карен Хачанов. Эти теннисисты вышли в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Андрей Рублёв уступили соперникам в третьем круге и покидают турнир.
Результаты матчей шестого дня «Ролан Гаррос» с участием россиян
Карен Хачанов (Россия, 11) – Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6.
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Питон Стирнс (США) – 6:0, 6:1.
Элина Аванесян (Россия, LL) — Клара Таусон (Дания, Q) – 3:6, 6:1, 7:5.
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия, 24) – 4:6, 6:3, 6:0.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Камилла Рахимова (Россия) – 6:2, 6:2.
Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) – 2:6, 6:2, 7:5.
Лоренцо Сонего (Италия) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6, 6:3.
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