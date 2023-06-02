Элина Аванесян — первая за 30 лет теннисистка-лаки-лузер в 1/8 финала ТБШ

Россиянка Элина Аванесян всего лишь пятая теннисистка в Открытой эре (с 1968 года), которая вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема» будучи лаки-лузером. Ранее за полвека это удалось только Хане Страхоновой, представлявшей Чехословакию и Швейцарию (1980), американке Дане Гилберт (1982), Николь Джагерман из Нидерландов (1988) и Марии Хосе Гайдано из Аргентины (1993).

В течение 30 лет до Аванесян теннисистки, попавшие в основную сетку в статусе лаки-лузеров, не выходили в четвёртый круг турниров «Большого шлема».

20-летняя Аванесян к началу «Ролан Гаррос» занимала 134-ю строчку в рейтинге WTA. Из турниров «Большого шлема она играла только в основной сетке US Open 2022, но не сумела преодолеть барьер первого круга.