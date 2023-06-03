«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 2 июня

Завершился шестой игровой день «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. Были сыграны восемь матчей третьего круга соревнований. В них приняли участие шесть российских теннисисток, трое из них одержали победы.
«Ролан Гаррос». Женщины. Результаты шестого игрового дня
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Питон Стирнс (США) – 6:0, 6:1.
Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – Джессика Пегула (США, 3) – 6:1. 6:3.
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Анастасия Потапова (Россия, 24) – 4:6, 6:3, 6:0.
Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) – 2:6, 6:2, 7:5.
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Камилла Рахимова (Россия) – 6:2, 6:2.
Элина Аванесян (Россия, LL) — Клара Таусон (Дания, Q) – 3:6, 6:1, 7:5.
Слоан Стивенс (США) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:2.
Каролина Мухова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния, 27) – 6:3, 6:2.
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