Пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева в четвёртый круг «Ролан Гаррос»?
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Сегодня, 3 июня, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (Q) проведёт матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023.
Соперницей российской спортсменки на этой стадии турнира станет шестая ракетка мира американка Кори Гауфф (6). Встреча пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не раньше 14:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева в четвёртый круг «Ролан Гаррос»?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2023 Андреева обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Во втором круге россиянка одержала победу над французской теннисисткой Диан Перри со счётом 6:1, 6:2. «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже.
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