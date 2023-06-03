Пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева в четвёртый круг «Ролан Гаррос»?

Сегодня, 3 июня, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (Q) проведёт матч третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023.

Соперницей российской спортсменки на этой стадии турнира станет шестая ракетка мира американка Кори Гауфф (6). Встреча пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не раньше 14:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: пробьётся ли 16-летняя Мирра Андреева в четвёртый круг «Ролан Гаррос»?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2023 Андреева обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Во втором круге россиянка одержала победу над французской теннисисткой Диан Перри со счётом 6:1, 6:2. «Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже.