Чесноков: Павлюченкова почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о выступлении россиянки Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции — 2023.

«Павлюченкова здорово играет на этом турнире. Она нашла свою форму и вновь почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало. Жалко, что наши спортсменки так рано встречаются друг с другом на крупных турнирах, надеюсь, в будущем они будут играть на более поздних стадиях», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, в матче третьего круга «Ролан Гаррос» Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 4:6, 6:3, 6:0. В следующем раунде турнира спортсменка сыграет с 28-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс, ранее выбившей с Открытого чемпионата Франции третью ракетку мира из США Джессику Пегулу.