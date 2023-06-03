Чесноков: Павлюченкова почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о выступлении россиянки Анастасии Павлюченковой на Открытом чемпионате Франции — 2023.
«Павлюченкова здорово играет на этом турнире. Она нашла свою форму и вновь почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало. Жалко, что наши спортсменки так рано встречаются друг с другом на крупных турнирах, надеюсь, в будущем они будут играть на более поздних стадиях», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Напомним, в матче третьего круга «Ролан Гаррос» Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 4:6, 6:3, 6:0. В следующем раунде турнира спортсменка сыграет с 28-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс, ранее выбившей с Открытого чемпионата Франции третью ракетку мира из США Джессику Пегулу.
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