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Бернарда Пера вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Элизабетту Коччаретто

Бернарда Пера вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Элизабетту Коччаретто
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Американская теннисистка Бернарда Пера, 36-я ракетка мира, одержала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв 44-ю ракетку мира из Италии Элизабетту Коччаретто со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За это время Бернарда Пера выполнила два эйса, реализовала семь брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. На счету итальянки один выполненный эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти и семь двойных ошибок.

В 1/8 финала турнира американская спортсменка сыграет с победительницей встречи между сербкой Ольгой Данилович (105) и туниской Онс Жабер (7). Соперница Бернарды Перы по четвёртому кругу «Ролан Гаррос» определится сегодня, 3 июня.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 17:20 МСК
Элизабетта Коччаретто
44
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 2  
6 		7 7  
         
Бернарда Пера
36
США
Бернарда Пера
Б. Пера
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