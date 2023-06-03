Бернарда Пера вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Элизабетту Коччаретто
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Американская теннисистка Бернарда Пера, 36-я ракетка мира, одержала победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв 44-ю ракетку мира из Италии Элизабетту Коччаретто со счётом 6:4, 7:6 (7:2).
Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. За это время Бернарда Пера выполнила два эйса, реализовала семь брейк-пойнтов из восьми и допустила три двойные ошибки. На счету итальянки один выполненный эйс, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти и семь двойных ошибок.
В 1/8 финала турнира американская спортсменка сыграет с победительницей встречи между сербкой Ольгой Данилович (105) и туниской Онс Жабер (7). Соперница Бернарды Перы по четвёртому кругу «Ролан Гаррос» определится сегодня, 3 июня.
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 17:20 МСК
44
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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36
Бернарда Пера
Б. Пера
Комментарии
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