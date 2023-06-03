Украинка Цуренко стала соперницей Свёнтек в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Леся Цуренко, 66-я ракетка мира, уверенно обыграла канадку Бьянку Андрееску (42) в третьем круге «Ролан Гаррос», отдав сопернице только два гейма: 6:1, 6:1.
Спортсменки провели на корте ровно 1 час. Леся Цуренко по ходу встречи реализовала шесть брейк-пойнтов (100%) и допустила только одну двойную ошибку. На счету Бьянки Андрееску один реализованный брейк-пойнт (100%) и три двойные ошибки. Выполненных эйсов в матче не было.
В 1/8 финала украинка встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции, в своём матче третьего круга повесившей сопернице две «баранки»: 6:0, 6:0. У теннисисток было две личные встречи — обе на грунте и в обеих победу одерживала представительница Польши.
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