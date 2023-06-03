Медведев: я удивлен, что Янник Синнер выбыл с «Ролан Гаррос», но это теннис
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Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о текущих раскладах «Ролан Гаррос». Сам спортсмен вылетел с турнира в первом круге, проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду.
«Я удивлен, что Янник Синнер выбыл, все были удивлены, но это теннис. Я считаю, что Лоренцо Музетти должен показать хороший теннис. Есть ли у него шансы против Алькараса? Он победил его в последний раз на грунтовом турнире, и поэтому это может быть интересный матч, это «Шлем», и всё может случиться. Я не буду смотреть игру, потому что, когда я проигрываю, я не смотрю теннис. Мы увидим позже, кто победит», — приводит слова Медведева итальянское издание OA sport со ссылкой на эфир Sky Sport F1.
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