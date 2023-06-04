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Андрееску: хочу поговорить с «Большой тройкой», чтобы узнать, как они выигрывают ТБШ

Андрееску: хочу поговорить с «Большой тройкой», чтобы узнать, как они выигрывают ТБШ
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску после поражения в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с украинкой Лесей Цуренко рассказала о вопросе, который её мучит.

«Конечно, у меня были ожидания от собственных выступлений на этом турнире. Когда я думаю о турнирах «Большого шлема», я задаюсь вопросом, почему не могу постоянно их выигрывать. Думаю, с таким вопросом сталкиваются многие теннисисты, кроме разве что Джоковича, Федерера и Надаля. Я надеюсь однажды поговорить об этом с кем-то из «Большой тройки», чтобы узнать, как они это делают. Хочу поговорить с Сереной Уильямс об этом, потому что она невероятна. Но думаю, что секрет кроется в вере в себя, правильной подготовке и самоотверженности на корте», — сказала Андрееску на пресс-конференции.

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