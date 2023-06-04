Данилович — о сдаче билетов на женские матчи «РГ»: это глупо. Мы играем в отличный теннис
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Сербская теннисистка Ольга Данилович высказалась о том, что на «Ролан Гаррос» было сдано много билетов на женские матчи, так как зрители рассчитывали посмотреть мужскую игру.
«Я слышала об этом. Считаю, что это глупо. Вот и всё. Я отчасти могу понять некоторые вещи, но думаю, что мы тоже играем в отличный теннис. Наш матч с Жабер был отличным, многие другие женские матчи великолепны. У нас тоже есть прекрасные спортсменки. Но это только моё мнение, вот и всё. Я не злюсь. Я говорю так только потому, что искренне считаю наши матчи интересными», — сказала Данилович на пресс-конференции.
Напомним, Данилович проиграла тунисской теннисистке Онс Жабер в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 со счётом 6:4, 4:6, 2:6.
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