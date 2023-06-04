Павлюченкова — о «Ролан Гаррос»: пока что я побеждаю за счёт бойцовского духа

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала своё выступление на «Ролан Гаррос»: сегодня, 4 июня, спортсменка вышла в 1/4 финала турнира.

«Не могу жаловаться, я в четвертьфинале «Ролан Гаррос», но пока что я побеждаю за счёт бойцовского духа. В следующих матчах хотела бы показать более высокий уровень игры, наслаждаться своими ударами. Досада всё ещё присутствует, я стараюсь быть лучше, чем раньше.

Бойцовский дух у меня выработался, ещё я когда была маленькой девочкой в России. Я играла на плохих кортах, меня тренировал папа. Мне надо было выигрывать каждый матч, чтобы выживать и продолжать играть в свой любимый теннис без спонсора. Так я выросла», — приводит слова теннисистки «твиттер» издания Tennis Majors.