Боузкова — о дисквалификации соперниц: такое решение должно приниматься по правилам

33-я ракетка мира, чешская теннисистка Мари Боузкова высказалась насчёт ситуации с дисквалификацией своих соперниц по 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде. Напомним, выступающие в паре Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо потребовали от судьи дисквалификации своих соперниц – японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади – из-за того, что одна из них случайно попала мячом в болгёрл, после чего девочка расплакалась.

«Очевидно, что в целом это очень печально. Сара и я, мы никогда не были в такой ситуации, поэтому мы тоже были немного потрясены произошедшим. Это просто тяжёлая ситуация для всех. Но я думаю, что такое решение должно было быть принято согласно правилам как есть, даже если это очень неудачно для наших соперниц.

В конце концов, это было решение рефери. Он получил информацию от нас, выслушал судью на вышке, и супервайзер пришёл к собственному выводу исходя из этого. Очевидно, они также поговорили и с нашими соперницами и узнали, что, по их мнению, произошло.

Я бы просто сказала, что это в целом неприятная ситуация. Если бы они не сделали этот жест или если бы мяч пролетел мимо девушки, ничего не случилось бы, и у нас не было бы этого разговора», — приводит слова Боузковой Tennis.com.