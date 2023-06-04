Боузкова — о дисквалификации соперниц: такое решение должно приниматься по правилам

33-я ракетка мира, чешская теннисистка Мари Боузкова высказалась насчёт ситуации с дисквалификацией своих соперниц по 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде. Напомним, выступающие в паре Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо потребовали от судьи дисквалификации своих соперниц – японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади – из-за того, что одна из них случайно попала мячом в болгёрл, после чего девочка расплакалась.
«Очевидно, что в целом это очень печально. Сара и я, мы никогда не были в такой ситуации, поэтому мы тоже были немного потрясены произошедшим. Это просто тяжёлая ситуация для всех. Но я думаю, что такое решение должно было быть принято согласно правилам как есть, даже если это очень неудачно для наших соперниц.
В конце концов, это было решение рефери. Он получил информацию от нас, выслушал судью на вышке, и супервайзер пришёл к собственному выводу исходя из этого. Очевидно, они также поговорили и с нашими соперницами и узнали, что, по их мнению, произошло.
Я бы просто сказала, что это в целом неприятная ситуация. Если бы они не сделали этот жест или если бы мяч пролетел мимо девушки, ничего не случилось бы, и у нас не было бы этого разговора», — приводит слова Боузковой Tennis.com.
- 4 июня 2023
-
18:11
-
18:07
-
18:02
-
17:49
-
17:42
-
17:39
-
17:33
-
17:24
-
17:01
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
15:59
-
15:53
-
15:51
-
15:40
-
15:37
-
15:29
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
14:44
-
14:33
-
14:28
-
14:11
-
14:03
-
13:45
-
13:45
-
12:57
-
12:46
-
12:46