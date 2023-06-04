Сразу два спортсмена не из топ-150 впервые в истории ТБШ сыграют в четвертьфинале «РГ»

Впервые в истории турниров «Большого шлема» с момента введения рейтингов ATP среди мужчин и WTA среди женщин в четвертьфинал главных соревнований в теннисе пробились сразу два спортсмена, не входящих в топ-150 лучших теннисистов мира: в 1/4 финала «Ролан Гаррос» сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова, 333-я ракетка мира, и украинка Элина Свитолина, 192-я в рейтинге WTA.

Несмотря на это историческое для тура достижение, обе теннисистки выступают по защищённому рейтингу и ранее входили в топ-15. Так, Свитолина была третьей ракеткой мира, а также долгое время находилась в топ-10 до беременности и рождения ребёнка, а Павлюченкова в декабре 2021 года стала 11-й в рейтинге WTA, но затем из-за перерыва из травмы в мае 2022 года потеряла позицию.