Даниил Медведев сфотографировался с Нико Росбергом на этапе Формулы-1 в Испании

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев продолжает посещать гонки Формулы-1. Сегодня, 4 июня, спортсмен вновь отметился на Гран-при Испании и опубликовал несколько фотографий с соревнований.

Фото: Социальные сети Даниила Медведева

Также теннисист поделился совместной фотографией с бывшим немецким гонщиком Нико Росбергом — чемпионом мира 2016 года.

Фото: Социальные сети Даниила Медведева

На фотографиях субботы, 3 июня, Даниил Медведев был замечен с капитаном сборной Польши по футболу Робертом Левандовским.

Даниил Медведев сенсационно вылетел из первого круга «Ролан Гаррос», проиграв 172-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Уайлду. Турнир продолжается до 11 июня, сейчас в нём остались только двое россиян — Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Они вышли в четвертьфинал соревнований.