Арина Соболенко вновь отказалась от открытой пресс-конференции на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не провела открытую пресс-конференцию после своей победы в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» над американкой Слоан Стивенс, 30-й ракеткой мира. После матча третьего круга турнира теннисистка также отказалась от общения с журналистами.
Напомним, спортсменка решила не присутствовать на пресс-конференциях после того, как украинские журналисты после матча второго круга соревнований стали задавать ей провокационные вопросы о политике. Соболенко заявила, что не чувствует себя в безопасности, и приняла решение ограничить контакты со СМИ.
Официальные представители «Ролан Гаррос» уже выпустили официальное заявление: «Арина Соболенко не будет сегодня вечером проводить общую пресс-конференцию. В ближайшее время будет проведено интервью с корреспондентом редакции WTA, оно будет расшифровано и распространено».
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