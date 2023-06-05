«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5 июня

Сегодня, 5 июня, состоится девятый день «Ролан Гаррос». Свои матчи 1/8 финала соревнований проведут действующая чемпионка турнира, первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, прошлогодняя финалистка Открытого чемпионата Франции, американка Кори Гауфф и седьмая ракетка мира из Туниса Онс Жабер. Матчей с участием российских теннисистов в понедельник не будет.

«Ролан Гаррос». Матчи 5 июня. Женщины

Корт Филиппа Шатрье. Первый и третий запуски

12:00 Бернарда Пера (США) — Онс Жабер (Тунис, 7)

16:00 Анна Шмидлова (Словакия) — Кори Гауфф (США, 6)

Корт Сюзанн Ленглен. Первый и третий запуски

12:00 Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

16:00 Ига Свёнтек (Польша, 1) — Леся Цуренко (Украина)