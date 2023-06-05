41-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва получила французское гражданство, сообщает издание L’Equipe.
По информации издания, сегодня, 5 июня Грачёва получила официальное письмо, подтверждающее натурализацию.
Ранее было известно и подтверждено, что Грачёва завершает процесс подачи документов на получение гражданства Франции. Она имеет на это право, так как прожила в стране в течение семи лет. Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты. Также сообщалось, что команда Грачёвой рассчитывает, что теннисистка успеет принять участие в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже (Франция).
Грачёва пока не выигрывала турниров на уровне WTA, однако довольно стабильно играет на турнирах «Большого шлема» (доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды)).
- 5 июня 2023
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:20
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:10
-
17:37
-
17:01
-
16:36
-
16:33
-
16:22
-
15:02
-
14:42
-
14:22
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
12:52
-
12:36
-
11:26
-
11:12
-
10:48
-
10:38
-
10:18
-
10:07
-
09:00
-
08:00
-
01:56
-
01:39
-
00:48
-
00:30
-
00:24