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22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва получила французское гражданство

22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва получила французское гражданство
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41-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва получила французское гражданство, сообщает издание L’Equipe.

По информации издания, сегодня, 5 июня Грачёва получила официальное письмо, подтверждающее натурализацию.

Ранее было известно и подтверждено, что Грачёва завершает процесс подачи документов на получение гражданства Франции. Она имеет на это право, так как прожила в стране в течение семи лет. Варвара успешно сдала необходимые языковые тесты. Также сообщалось, что команда Грачёвой рассчитывает, что теннисистка успеет принять участие в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже (Франция).

Грачёва пока не выигрывала турниров на уровне WTA, однако довольно стабильно играет на турнирах «Большого шлема» (доходила до третьего круга на US Open (дважды), Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды)).

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