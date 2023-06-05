Ник Кирьос неоднозначно высказался о справедливости дисквалификации Мию Като

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал дисквалификацию японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, по ходу второго сета Като ненамеренно ударила мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный, однако соперницы теннисисток – Мари Боузкова и Сара Соррибес-Тормо — настояли на дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах.
«По всему миру есть люди, которые скандируют твоё имя, боготворят тебя или освистывают. Это всегда было в спорте. Почему у нас так много людей на это жалуются? Кроме того, дело не в намерении. Если ты ударил мячом в ребёнка, это дисквалификация», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
Нельзя не отметить, что в 2022 году Кирьос сам со злости выбил мяч в ребёнка на трибуне по ходу матча в парном разряде Открытого чемпионата Австралии, но не понёс серьёзного наказания.
- 5 июня 2023
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