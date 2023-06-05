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«То же, что с Рыбакиной». Леся Цуренко раскрыла причину снятия с 1/8 финала «Ролан Гаррос»

«То же, что с Рыбакиной». Леся Цуренко раскрыла причину снятия с 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Украинская теннисистка Леся Цуренко раскрыла, по какой причине приняла решение сняться с матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023, где встречалась с Игой Свёнтек.

«У меня то же самое, что было у Рыбакиной. Вирус. Организм не справился играть. Вчера я не смогла тренироваться, сегодня надеялась, что выйду на матч и может, станет полегче. Но, к сожалению, стало хуже, и мне пришлось сняться.

Симптомы появились в прошлом матче, но физически я себя нормально чувствовала. Просто горло першило, но силы были, я провела хороший матч. А после началось: ночью было плохо, и вчера тренировалась только минут 10. Что-то было не так, сердце слишком сильно билось, нос заложило. Я старалась [поправиться], пила воду с лимоном литрами, ела фрукты, витамин С, но это не помогло.

Что за вирус? Без понятия. Рыбакина говорила, что по Парижу что-то гуляет. Возможно. Все мы люди, все иногда болеем.

Мне невероятно жаль, для меня сыграть матч с Игой был приоритетом. Я хочу играть, жаль, что сегодня не смогла сражаться.

Думаю, да, Ига готова защитить титул. У нее очень сильные удары, она хорошо подаёт и принимает подачи, во всем хороша. Ига показывает потрясающий теннис, матчи с ней — всегда серьёзный вызов. Желаю ей всего наилучшего, потому что она мне очень нравится. И как игрок, и как человек. Думаю, она готова. Это один из лучших игроков сейчас и последние несколько лет. К тому же она специалист по грунту, что ещё больше повышает ее шансы», — сказала Цуренко на послематчевой пресс-конференции.

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