Агент Грачёвой подтвердил, что теннисистка получила французское гражданство

41-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва официально получила французское гражданство. Как сообщил агент спортсменки, вчера, 5 июня, она получила официальное письмо, подтверждающее её натурализацию.
«Варвара получила подтверждение своей французской натурализации», — приводит слова агента Грачёвой Liberation.
Ранее было известно и подтверждено, что Грачёва завершает процесс подачи документов на получение гражданства Франции. Она имеет на это право, так как прожила в стране в течение семи лет и успешно сдала необходимые языковые тесты. Также сообщалось, что команда Грачёвой рассчитывает на участие Варвары в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже (Франция).
На Открытом чемпионате Франции — 2023 Варвара Грачёва вылетела на стадии второго круга, уступив американке Слоан Стивенс (2:6, 1:6).
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