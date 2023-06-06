Свёнтек — о матче с Гауфф: есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями перед матчем четвертьфинала «Ролан Гаррос» с американской теннисисткой Кори Гауфф.
«Ну, конечно, знаете, с одной стороны, я знаю её игру и я знаю, каково это — играть против Кори. Но, с другой стороны, сыграв так много матчей друг против друга, как я сказала на своей первой или второй конференции, какая разница между матчем против игроков, с которыми вы играли семь или восемь раз, и против новичков?
Я думаю, есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз, потому что мы уже так хорошо знаем игру друг друга. Поэтому здесь есть свои преимущества и недостатки в плане подготовки к матчу.
Но в прошлом году это был финал, а я думаю, что в финалах действуют другие правила. Иногда эти матчи немного отличаются от других раундов, которые мы играем во время турнира, из-за давления и всего, что происходит вокруг.
Итак, это совершенно другой год, совершенно другой турнир. Я должна быть готова, независимо от того, что случилось в прошлом году», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
- 6 июня 2023
-
12:50
-
12:46
-
12:08
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:10
-
10:53
-
10:34
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:00
-
00:59
-
00:36
-
00:25
- 5 июня 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:23
-
22:43
-
22:41
-
22:33
-
22:20
-
22:05
-
21:43
-
21:30
-
21:24
-
21:10
-
20:58