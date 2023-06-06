Свёнтек — о матче с Гауфф: есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями перед матчем четвертьфинала «Ролан Гаррос» с американской теннисисткой Кори Гауфф.

«Ну, конечно, знаете, с одной стороны, я знаю её игру и я знаю, каково это — играть против Кори. Но, с другой стороны, сыграв так много матчей друг против друга, как я сказала на своей первой или второй конференции, какая разница между матчем против игроков, с которыми вы играли семь или восемь раз, и против новичков?

Я думаю, есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз, потому что мы уже так хорошо знаем игру друг друга. Поэтому здесь есть свои преимущества и недостатки в плане подготовки к матчу.

Но в прошлом году это был финал, а я думаю, что в финалах действуют другие правила. Иногда эти матчи немного отличаются от других раундов, которые мы играем во время турнира, из-за давления и всего, что происходит вокруг.

Итак, это совершенно другой год, совершенно другой турнир. Я должна быть готова, независимо от того, что случилось в прошлом году», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.