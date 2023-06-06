Веснина: Хачанов уже обыгрывал Джоковича в Париже пару лет назад. Почему бы не повторить?

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос» между Кареном Хачановым и Новаком Джоковичем.
«Есть ли у Хачанова шансы против Джоковича? Шансы есть всегда, даже против Новака. Карен уже обыгрывал его на «Мастерсе» в Париже пару лет назад. Почему бы не повторить?» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня, 6 июня, состоится матч в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос» между Кареном Хачановым и Новаком Джоковичем. Встреча начнётся примерно в 15:10 по московскому времени.
С 12 июня (первый понедельник после завершения «Ролан Гаррос») в десятку лучших игроков мира будут входить три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Впервые в истории в топ-10 рейтинга ATP будут присутствовать сразу три представителя России.
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