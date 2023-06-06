Чесноков высказался о поражении Хачанова от Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова в матче с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос».
«В конце матча Карен просто устал. Я так понимаю, что ноги уже просто не держали. Если брать все встречи Хачанова в карьере с Джоковичем, то сегодня был лучший. Очень качественный. Особенно первый сет, когда отыграл на свежести.
Затем, конечно, немножко подустал и провалил тай-брейк. Джокович очень хорошо утомлял Хачанова укороченными. Для победы нужно быть физически лошадью. В конце Карен бил себя ракеткой по ногам: было видно, что пошло утомление.
Карен — молодец! Если так будет продолжать играть, то у него есть все шансы, чтобы идти по рейтингу всё выше и выше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 6 июня 2023
-
20:23
-
20:22
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
19:54
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
18:45
-
18:34
-
18:19
-
18:13
-
18:01
-
17:53
-
17:47
-
17:40
-
17:25
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
16:11
-
16:05
-
15:47
-
15:10
-
15:04
-
14:50
-
13:49
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15