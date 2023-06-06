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Чесноков высказался о поражении Хачанова от Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Чесноков высказался о поражении Хачанова от Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова в матче с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«В конце матча Карен просто устал. Я так понимаю, что ноги уже просто не держали. Если брать все встречи Хачанова в карьере с Джоковичем, то сегодня был лучший. Очень качественный. Особенно первый сет, когда отыграл на свежести.

Затем, конечно, немножко подустал и провалил тай-брейк. Джокович очень хорошо утомлял Хачанова укороченными. Для победы нужно быть физически лошадью. В конце Карен бил себя ракеткой по ногам: было видно, что пошло утомление.

Карен — молодец! Если так будет продолжать играть, то у него есть все шансы, чтобы идти по рейтингу всё выше и выше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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