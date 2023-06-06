Джокович — об Алькарасе: он напоминает мне его соотечественника, играющего левой

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, поделился мнением о своём потенциальном сопернике в полуфинале «Ролан Гаррос» — первой ракетке мира из Испании Карлосе Алькарасе.

«Карлос — хороший парень как на корте, так и за его пределами. Напоминает мне кое-какого его соотечественника, играющего левой. Он заслуживает своего успеха. Это трудяга и очень разносторонне развитый игрок, а ему всего сколько? 19, 20?

Если полуфинал будет с ним, то такой матч люди точно захотят посмотреть. Это будет самым большим вызовом для меня, пока что, на турнире. Если хочешь быть лучшим, надо обыгрывать лучших. А он на этом турнире фаворит. Жду встречи с ним.

Но давайте не забывать, что сначала ему надо обыграть Циципаса. Нельзя проявлять неуважение к Стефаносу, который уже выходил здесь в финал и долгие годы является топ-игроком. Посмотрим, что случится вечером», — сказал Джокович на пресс-конференции.