Тарпищев: три россиянина в топ-10 рейтинга ATP — это историческое достижение

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о трёх россиянах в первой десятке мирового теннисного рейтинга ATP.

«Это, безусловно, историческое достижение наших ребят. Когда у нас такое было у мужчин? У женщин было и четверо в десятке. Для нас это успех. Каждый из них — уникальный теннисист, все разные. Медведев, кстати, был в форме перед началом турнира. Вопрос только в том, чтобы вработаться. Не сумел, но ничего страшного», — приводит слова Шамиля Тарпищева ТАСС.

Напомним, по итогам выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов гарантированно вернётся в топ-10 рейтинга ATP. В последний раз он был в числе первой десятки ещё в начале ноября 2019 года. Первый раз в истории в десятку лучших теннисистов мира войдут сразу три россиянина.