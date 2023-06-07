Андрееску и Винус пробились в финал микста на «Ролан Гаррос»

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску и представитель Новой Зеландии Майкл Винус в сложном матче полуфинала «Ролан Гаррос» в миксте смогли одержать победу. В двух сетах спортсмены обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Натаниэля Ламмонса из США со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время Андрееску и Винус выполнили два эйса, а Дабровски и Ламмонс — шесть. У каждой из пар по одной допущенной двойной ошибке, ни один из дуэтов не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В финале микста «Ролан Гаррос» Бьянка Андрееску и Майкл Винус встретятся с дуэтом Мию Като (Япония)/Тим Пюц (Германия). Их матч пройдёт в четверг, 8 июня, на корте Филиппа Шатрье. Начало встречи — в 13:00 по московскому времени.