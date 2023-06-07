Андрееску и Винус пробились в финал микста на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску и представитель Новой Зеландии Майкл Винус в сложном матче полуфинала «Ролан Гаррос» в миксте смогли одержать победу. В двух сетах спортсмены обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Натаниэля Ламмонса из США со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).
Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время Андрееску и Винус выполнили два эйса, а Дабровски и Ламмонс — шесть. У каждой из пар по одной допущенной двойной ошибке, ни один из дуэтов не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.
В финале микста «Ролан Гаррос» Бьянка Андрееску и Майкл Винус встретятся с дуэтом Мию Като (Япония)/Тим Пюц (Германия). Их матч пройдёт в четверг, 8 июня, на корте Филиппа Шатрье. Начало встречи — в 13:00 по московскому времени.
Ролан Гаррос — микст. 1/2 финала
07 июня 2023, среда. 13:40 МСК
Бьянка Андрееску
Майкл Винус
Б. Андрееску М. Винус
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Габриэла Дабровски
Натаниэль Ламмонс
Г. Дабровски Н. Ламмонс
Комментарии
- 7 июня 2023
-
16:27
-
16:11
-
15:58
-
15:37
-
15:27
-
15:06
-
15:03
-
14:39
-
14:00
-
13:48
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:45
-
11:52
-
11:50
-
11:31
-
11:30
-
10:55
-
10:47
-
10:22
-
10:07
-
09:56
-
09:00
-
08:00
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:25
-
00:12
-
00:03
-
00:00
- 6 июня 2023
-
23:45
-
23:33
-
22:59
Партнерский контент