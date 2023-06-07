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Андрееску и Винус пробились в финал микста на «Ролан Гаррос»

Андрееску и Винус пробились в финал микста на «Ролан Гаррос»
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску и представитель Новой Зеландии Майкл Винус в сложном матче полуфинала «Ролан Гаррос» в миксте смогли одержать победу. В двух сетах спортсмены обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и Натаниэля Ламмонса из США со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время Андрееску и Винус выполнили два эйса, а Дабровски и Ламмонс — шесть. У каждой из пар по одной допущенной двойной ошибке, ни один из дуэтов не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В финале микста «Ролан Гаррос» Бьянка Андрееску и Майкл Винус встретятся с дуэтом Мию Като (Япония)/Тим Пюц (Германия). Их матч пройдёт в четверг, 8 июня, на корте Филиппа Шатрье. Начало встречи — в 13:00 по московскому времени.

Ролан Гаррос — микст. 1/2 финала
07 июня 2023, среда. 13:40 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Б. Андрееску М. Винус
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 5 		6 4  
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Натаниэль Ламмонс
США
Натаниэль Ламмонс
Г. Дабровски Н. Ламмонс
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