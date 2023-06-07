Тренер Алькараса Ферреро: Карлос верит, что сможет победить Джоковича

Тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса (первая ракетка мира), Хуан-Карлос Ферреро, рассказал, как он и его подопечный готовятся к полуфинальному матчу на «Ролан Гаррос» — 2023 с Новаком Джоковичем.

«Мы хорошо знаем Новака. Мы постараемся подготовиться к матчу с точки зрения различных тактических ситуаций. Может быть, ситуации, которые возникнут во время матча, окажутся сложными. Также нужно обсудить, каким должен быть настрой, если игра будет не такой хорошей, как в предыдущие дни, подобные детали. Но я думаю, что Карлос абсолютно готов. Он хочет сыграть матч, а мелких деталей я вам рассказать не могу (смеётся).

Он хочет это сделать, но, конечно, мы знаем, что Новак сделает всё возможное. Он 22-кратный чемпион «Большого шлема». Я думаю, что он будет бороться до последнего мяча и подготовится к матчу так же хорошо, как мы. Так что нас ожидает действительно упорный и равный матч. Как я уже сказал, Карлос очень верит в себя и верит, что сможет победить Новака. Я думаю, что у них обоих потрясающий уровень», — приводит слова Ферреро Tennis Majors.