Медведев и Касаткина заявились на турниры ATP-500 и WTA-500 в Вашингтоне

Российские теннисисты Даниил Медведев (второе место в рейтинге ATP) и Дарья Касаткина (девятое место в рейтинге WTA) примут участие на турнире в Вашингтоне (США), который состоится с 29 июля по 6 августа на покрытии хард. Об этом сообщается на сайте соревнований.
Вашингтон одновременно примет как матчи турнира в мужском разряде (ATP-500), так и в женском (WTA-500). В мужскую сетку уже заявились Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Ник Кирьос, Григор Димитров, Энди Маррей и Гаэль Монфис. В женском турнире примут участие Джессика Пегула, Каролин Гарсия, Кори Гауфф, Виктория Азаренко, Слоан Стивенс и Элина Свитолина.
Напомним, в прошлом году на турнире ATP-500 в Вашингтоне победу одержал австралиец Ник Кирьос, а чемпионкой WTA-500 стала россиянка Людмила Самсонова.
- 7 июня 2023
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