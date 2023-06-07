Арина Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» поужинала в ресторане «Фаворитка»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023 опубликовала в социальных сетях фото с прогулки в Париже. Белоруска посетила ресторан «Фаворитка», который находится на улице Риволи.
Отметим, что перед турниром Арина заявляла о намерении попробовать французскую кухню. «Я хочу сходить в хорошие рестораны, попробовать именно французскую еду. Парижем я всегда наслаждаюсь, мне очень нравится этот город», — ранее сказала теннисистка.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
За дебютный выход в финал «Ролан Гаррос» Соболенко (2) сразится с 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой. В четвертьфинале Арина со счётом 6:4, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину.
- 7 июня 2023
-
22:09
-
22:07
-
21:44
-
21:34
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:02
-
21:00
-
20:52
-
20:48
-
20:33
-
20:26
-
20:17
-
20:17
-
20:01
-
19:21
-
19:04
-
18:54
-
18:47
-
18:33
-
18:20
-
17:46
-
17:38
-
17:24
-
17:20
-
17:13
-
16:54
-
16:35
-
16:32
-
16:27
-
16:11
-
15:58
-
15:37
-
15:27