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Арина Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» поужинала в ресторане «Фаворитка»

Арина Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» поужинала в ресторане «Фаворитка»
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023 опубликовала в социальных сетях фото с прогулки в Париже. Белоруска посетила ресторан «Фаворитка», который находится на улице Риволи.

Отметим, что перед турниром Арина заявляла о намерении попробовать французскую кухню. «Я хочу сходить в хорошие рестораны, попробовать именно французскую еду. Парижем я всегда наслаждаюсь, мне очень нравится этот город», — ранее сказала теннисистка.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

За дебютный выход в финал «Ролан Гаррос» Соболенко (2) сразится с 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой. В четвертьфинале Арина со счётом 6:4, 6:4 обыграла украинку Элину Свитолину.

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