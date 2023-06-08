Радваньска: не знаю, что делать игрокам, чтобы приблизиться к победе в сете со Свёнтек

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска поделилась мнением об игре первой ракетки мира соотечественницы Иги Свёнтек на «Ролан Гаррос» — 2023.
«Ига сейчас показывает такой уровень, которого нет ни у кого другого. Не знаю, как теннисистки должны играть против неё, чтобы хотя бы приблизиться к победе в сете. Сейчас я не вижу ни одной спортсменки, способной навязать конкуренцию Иге. Свёнтек последовательна в своих действиях. Она сосредоточена с первой секунды и очень сильна. Её удар справа просто убивает соперниц», — приводит слова Радваньской Tennis Up To Date.
Накануне Свёнтек одержала победу над американской теннисисткой Кори Гауфф в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу польской спортсменки.
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