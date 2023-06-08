Журналист Конье: Медведев лишил мир финала Джокович — Алькарас. Спасибо, хорошая работа

Журналист французского издания L’Equipe Винсент Конье опубликовал материал, в котором неоднозначно оценил выступление второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на «Ролан Гаррос» — 2023. Напомним, Даниил сенсационно вылетел на старте грунтового мэйджора во Франции после поражения в матче первого круга с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP) – 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

«Если вы любите детективные романы, то наверняка сходите с ума по тем ложным следам, которые писатель любит описывать перед разгадкой загадки. В своём жанре Даниил Медведев показал себя очень хорошо, выиграв «Мастерс» в Риме. Обыграв Хольгера Руне, он заставил многих наблюдателей (в том числе меня) поверить в то, что он наконец-то преодолел ловушки грунта и свою неприязнь к поверхности. Результат: вылет в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису от Тьяго Уайлда (172-е место в мире), которого четыре дня спустя выбил Йосихито Нисиока. Смешная ситуация, согласитесь. Заняв второе место в мировом рейтинге после своего титула, он совсем на немного опередил в нём Новака Джоковича, но тем самым лишил турнир финала, которого ждал весь мир — между сербом и Карлосом Алькарасом. Они, конечно, сыграют между собой, но в полуфинале. Жаль… Спасибо, Даниил. Хорошая работа», — говорится в статье Конье.