Видеообзор тяжёлого поражения Соболенко от Муховой в полуфинале Ролан Гаррос» — 2023

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в финал «Ролан Гаррос» — 2023.
В полуфинальном матче Соболенко (2) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7 проиграла 43-й ракетке мира, чешке Каролине Муховой. Невероятно напряжённая встреча продлилась 3 часа и 17 минут. Соболенко пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Муховой шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
Стоит отметить, что в третьем сете Соболенко вела 5:2, но не сумела подать на матч при счёте 5:3. Мухова в итоге выиграла пять геймов подряд.
- 8 июня 2023
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