Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Каролина Мухова и Ига Свёнтек сыграют в финале «Ролан Гаррос» — 2023

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек и 42-й номер рейтинга WTA чешка Каролина Мухова разыграют между собой титул «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Решающий поединок пройдёт 10 июня.

Мухова в упорном полуфинальном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Для 26-летней чешки это дебютный выход в финал турнира «Большого шлема».

Свёнтек (1) же на этом «Ролан Гаррос» защищает прошлогодний титул. В своём полуфинале она со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (14-я ракетка мира).

У мужчин финалисты «Ролан Гаррос» определятся по итогам завтрашнего (9 июня) дня.