Свёнтек: Надаль столько лет так здорово играл, не знаю, смогу ли я так

Полька Ига Свёнтек ответила на вопрос о построении своей династии на «Ролан Гаррос» по аналогии с 14-кратным победителем турнира испанцем Рафаэлем Надалем. Она в третий раз вышла в финал открытого чемпионата Франции после победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Свёнтек ранее играла в решающем матче «Ролан Гаррос» в 2020 и 2022 годах и в обоих случаях становилась обладательницей титула.
«Не скажу, что это моя мотивация. Это мой стиль, я стараюсь каждый день выкладываться по максимуму и надеяться на лучшее. То, что уже сделал и продолжает делать Рафа, это потрясающе. Никогда не думала, что это станет возможным и для меня. Для меня это было недосягаемо. К тому же он столько лет так здорово играл, не знаю, смогу ли я так. Буду соревноваться, сохранять спокойствие, идти шаг за шагом каждый год», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.
В финале она сразится с 43-й ракеткой мира, чешкой Каролиной Муховой.
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