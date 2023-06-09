Миллман: Джокович — герой, переодетый в злодея. И это именно то, что нужно теннису

Австралийский теннисист Джон Миллман поделился мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче.

«Как и любому хорошему фильму о супергероях, спорту нужны свои герои и злодеи. Теннис не исключение. В течение 15 лет Федерер и Надаль были нашими воинами в плащах, которые восхищали зрителей. Но чтобы история работала, нам нужен был антигерой такого же уровня, и тут появился Джокович.

Новак, возможно, величайший игрок в истории тенниса. И невероятно, что о его характере зачастую говорят больше, чем о его способностях на корте. Он разрушает возрастные барьеры в нашем спорте, но заголовки сосредоточены на его взглядах на прививки. О Новаке никогда не будет однозначного мнения. У него есть твёрдые убеждения и непоколебимые принципы, которые кто-то может считать неприемлемыми. Для некоторых он всегда будет парнем, который должен проиграть. Но я верю, что со временем люди осознают то, что знают его коллеги. Джокович — герой, переодетый в злодея. И это именно то, что нужно нашему спорту», — приводит слова Миллмана Herald Sun.