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Корнеева уверенно вышла в финал юниорского «РГ», отдав Октябрёвой только два гейма

Корнеева уверенно вышла в финал юниорского «РГ», отдав Октябрёвой только два гейма
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15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала уверенную победу в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос», обыграв 14-летнюю соотечественницу Алису Октябрёву, квалифаера турнира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 52 минуты. За это время Алина Корнеева реализовала пять брейк-пойнтов из семи, а на счету Алисы Октябрёвой — три выполненных эйса и три двойные ошибки.

В финале турнира Корнеева сыграет либо с россиянкой Анастасией Гурьевой, либо с перуанкой Луксьяной Перес-Аларкон. Алина Корнеева — действующая победительница юниорского Australian Open: в финале турнира спортсменка обыграла Мирру Андрееву, успешно выступавшую на взрослом «Ролан Гаррос» в этом году.

Ролан Гаррос — девушки. 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 12:05 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
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