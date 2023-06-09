Корнеева уверенно вышла в финал юниорского «РГ», отдав Октябрёвой только два гейма

15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева одержала уверенную победу в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос», обыграв 14-летнюю соотечественницу Алису Октябрёву, квалифаера турнира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 52 минуты. За это время Алина Корнеева реализовала пять брейк-пойнтов из семи, а на счету Алисы Октябрёвой — три выполненных эйса и три двойные ошибки.

В финале турнира Корнеева сыграет либо с россиянкой Анастасией Гурьевой, либо с перуанкой Луксьяной Перес-Аларкон. Алина Корнеева — действующая победительница юниорского Australian Open: в финале турнира спортсменка обыграла Мирру Андрееву, успешно выступавшую на взрослом «Ролан Гаррос» в этом году.