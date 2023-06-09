Карлос Алькарас опубликовал пост в преддверии матча с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальных сетях в преддверии встречи с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023.

Испанский спортсмен добавил в пост эмодзи с изображением мозга, сердца и яиц. Это отражает девиз Алькараса, основанный на совете его дедушки: «Голова, сердце, яйца».

Матч 1/2 финала мужского турнира «Ролан Гаррос», в котором встретятся Алькарас и Джокович, состоится сегодня, 9 июня, на корте Филиппа Шатрье. Начало встречи — чуть позже 15:45 мск. Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает нынешний розыгрыш турнира.