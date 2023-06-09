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Майк Тайсон посетил матч Джоковича и Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос»

Майк Тайсон посетил матч Джоковича и Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос»
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон посетил полуфинальный матч «Ролан Гаррос» между 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3) и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом(1). На данный момент в игре проходит второй сет. Первая партия осталась за Джоковичем — 6:3.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новака Джоковича и Карлоса Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель данного поединка сыграет с победителм противостояния Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Рафаэль Надаль.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
09 июня 2023, пятница. 16:05 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		3      
6 		2      
             
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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