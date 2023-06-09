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Джокович — Алькарас: испанский теннисист сравнял счёт по сетам по итогам второй партии

В эти минуты проходит полуфинальный матч «Ролан Гаррос» между 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (3) и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1).

Позади второй сет, который завершился победой испанского теннисиста со счётом 7:5. Первая партия в игре осталась за Джоковичем — 6:3.

Общая продолжительность второго сета составила 1 час 12 минут. За это время Новак Джокович выполнил два эйса и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Карлоса Алькараса два эйса и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка Джоковича и Алькараса за выход в финал Открытого чемпионата Франции.

В финале соревнований «Большого шлема» во Франции победитель этой встречи сыграет либо с Каспером Руудом (Норвегия, 4), либо с Александром Зверевым (Германия, 22).