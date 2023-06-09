Алина Корнеева: второй финал «Шлема» подряд не кажется нормальным

15-летняя российская теннисистка Алина Корнеева прокомментировала второй подряд выход в финал юниорского турнира «Большого шлема».
В решающем матче Australian Open — 2023 Корнеева обыграла 16-летнюю соотечественницу Мирру Андрееву. В финале юниорского «Ролан Гаррос» Алина сыграет с шестой сеяной представительницей Перу Луссианой Перес-Аларкон.
«Второй финал «Шлема» подряд не кажется нормальным, потому что это не нормально. Не как в Австралии, но по ощущениям нормальный финал, как на 60К.
Здесь совершенно иначе, чем в Мельбурне, потому что там мне было очень тяжело, была проблема с телом. Я думала не о финале, а о себе. Сейчас, конечно, думаю о финале.
Я часто говорила, что хард мне больше подходит, но у меня много титулов и на грунте. На грунте интересно играть, много дропшотов, слайсов, в отличие от харда.
Не думаю, что я спокойная на корте. После сегодняшнего матча думаю, что я очень злая, просто потому что являюсь эмоциональным игроком. Я не специально. Но, возможно, иногда я веду себя спокойнее, не знаю», — сказала Корнеева на пресс-конференции.
- 9 июня 2023
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