Алькарас: я бы жалел себя, если бы снялся — думал, в 4-м сете будет 1% шанса на камбэк

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (1) прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича (3) в полуфинале «Ролан Гаррос» — 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.
«Очень обидно. Досадно, что пошли судороги в конце второго сета. В концовке сета было сильное напряжение. Сначала руку, а потом всё тело начали сводить судороги. Я сильно нервничал в начале матча, два сета были очень напряжёнными. Хорошие долгие розыгрыши, дропшоты, комбинация всего.
Надо вынести урок из этого опыта. Придётся с этим разбираться, в следующих матчах у меня будет больше опыта.
На US Open – 2021 против Циципаса у меня тоже были судороги, но не таких сильные. Я бы жалел себя, если бы снялся с матча. Это было бы слишком тяжело для меня. Думал, что в третьем сете будет тяжело, но в четвёртом у меня остаётся 1% шанса на камбэк», — сказал Алькарас на пресс-конференции
Напомним, в начале третьего сета при счёте 1:1 на своей подаче Алькарас неудачно наступил на ногу, после чего у него начались судороги. Он взял медицинский тайм-аут и вызвал физиотерапевта, но, не уложившись в положенное время, был вынужден отдать гейм. После этого на протяжении всего матча в движениях испанца присутствовала заметная скованность.
- 9 июня 2023
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