Джокович — об Алькарасе: очень динамичный, с сильным ударом, совершенный игрок

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал ситуацию с судорогами испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче «Ролан Гаррос».

В начале третьего сета Алькарас вынужден был взять медицинский тайм-аут из-за судорог, но продолжил матч. Джокович легко довёл встречу до победы со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

«После матча сказал Карлосу, что у него много времени и в будущем он ещё не раз выиграет «Ролан Гаррос». Я в этом не сомневаюсь. Он потрясающий игрок, с большим арсеналом, очень динамичный, с сильным ударом, совершенный игрок. Он уже выигрывал «Большой шлем», он – самый молодой номер один в истории. У него впереди много всего.

Но, конечно, не лучшее окончание матча для него. Однако испытываю уважение к нему за то, что он держался до последнего очка. Было очевидно, что ему тяжело двигаться. К сожалению для зрителей и для матча такого значения, для нас обоих, но это спорт. Так бывает, когда играешь на экстремально высоком уровне интенсивности, как играли мы с ним в первых двух сетах. Была очень равная игра. Это требовало огромных физических затрат для нас обоих, и такие вещи, как судороги или что у него было, случаются. Вот и всё. Желаю ему быстрого восстановления, уверен, он вернётся сильным.

Испытывал ли я что-то подобное когда-нибудь? Да, несколько раз. В начале карьеры я часто сталкивался с таким физически. Я понимаю, что эмоции и обстоятельства могут повлиять на тебя психологически. Он на одном из величайших турниров в мире, и, наверное, впервые в карьере от него ждут только победы. Он был не тёмной лошадкой, которая гонится за титулом и пытается обыграть фаворита, а наоборот. Возможно, это на него повлияло. Но это часть становления, часть опыта. Ему же только 20 лет, у него впереди много времени.

Последние пару лет он показал невероятную зрелость. Он появился всего пару лет назад, выиграл первый титул, а год спустя выиграл свой первый «Большой шлем» и стал первой ракеткой. Я испытываю огромное уважение к этому. У него великолепный тренер и команда. У него будет очень успешная карьера, если он сможет избегать травм, потому что игра у него есть.

Как реагировал на то, что меня освистывала публика за выигранный гейм на подаче Карлоса в третьем сете? Я не против этого (улыбается). Это не впервые уже и не в последний раз. Я просто буду продолжать побеждать», — сказал Джокович на пресс-конференции.