Алькарас: кто скажет, что не нервничает, выходя против Джоковича, тот соврёт

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о причинах судорог в начале третьего сета полуфинального матча «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.

«Связаны ли сегодняшние судороги с тем, что играл против Джоковича? Возможно (улыбается). Против Новака непросто играть, это легенда нашего спорта. Кто скажет, что не нервничает, выходя против Новака, тот соврёт. Конечно, в полуфинале «Большого шлема» много нервов, а ещё больше от того, что против тебя Новак. Это правда. Надеюсь, в следующую нашу встречу я буду другим, но нервы всё равно будут присутствовать.

Испытывал ли когда-нибудь раньше такое напряжение на корте? Возможно (улыбается). Сегодня было очень тяжело, я такого напряжения никогда не испытывал.

Не стоило ли мне вслед за Джоковичем покинуть корт после эпичного второго сета, взяв туалетный перерыв? Даже не знаю. Он в таких ситуациях бывал не раз, намного больше меня. И справляется с такими ситуациями лучше меня. Я не скажу, что судороги пошли из-за ожидания после второго сета. То есть не знаю. Скажу, что он взял туалетный перерыв, у него были свои причины. Но больше ничего не скажу по этой ситуации», — сказал Алькарас на пресс-конференции.