Рууд — о финале: Джокович будет играть за 23-й «Шлем», я за первый, будет тяжело

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал о своём настрое перед финальным матчем «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем. В прошлом году скандинав дважды играл в решающих поединках турниров «Большого шлема» во Франции и США, но уступал в них Рафаэлю Надалю и Карлосу Алькарасу соответственно.
«Он будет играть за 23-й «Шлем», я за первый, будет тяжело. Постараюсь играть без давления, наслаждаться моментом. Такой же настрой у меня был год назад, но не сложилось. Конечно, попробую выступить лучше, чем тогда. Поглядим, вынес ли я что-то из двух прошлогодних финалов.
Просто здорово снова оказаться в финале, в начале турнира не думал, что сделаю это. Но я делал всё, что мог, в каждом матче. Шёл от матча к матчу. В воскресенье будет самый большой вызов для меня в этом году — матч с Новаком. Мы постараемся быть готовыми и показать свой лучший теннис», — сказал Рууд на пресс-конференции.
Финальный матч пройдёт 11 июня и начнётся в 16:00 мск.
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