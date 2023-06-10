Дрэйпер пропустит Уимблдон из-за травмы плеча

Британский теннисист Джек Дрэйпер не сможет выступить на Уимблдоне-2023 из-за травмы плеча, которая вынудила его сняться с матча первого круга «Ролан Гаррос» с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (4:6, 0:1, отказ), сообщает ESPN. 21-летний игрок заявил, что ему потребуется время на восстановление.
«Понятно, что моему плечу потребуется время и реабилитация, чтобы вернуться в то состояние, в котором оно должно быть. Моя команда и я приняли трудное решение пропустить сезон травяных кортов в этом году. Думаю, в этом виде спорта много взлетов и падений, но такое трудно принять», — сообщил Дрэйпер.
В данный момент британец занимает 55-е место в рейтинге ATP. В марте на турнире в Индиан-Уэллсе Дрэйпер отказался от участия в матче четвертого раунда против Карлоса Алькараса из-за травмы мышцы живота.
- 10 июня 2023
-
02:07
-
01:49
-
01:00
-
00:52
-
00:37
-
00:20
- 9 июня 2023
-
23:41
-
23:37
-
23:06
-
22:55
-
22:53
-
22:38
-
22:36
-
22:23
-
22:18
-
22:07
-
21:48
-
21:01
-
20:57
-
20:13
-
20:12
-
20:06
-
20:02
-
19:44
-
19:43
-
19:32
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:31
-
18:29
-
18:14