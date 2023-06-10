Дрэйпер пропустит Уимблдон из-за травмы плеча

Британский теннисист Джек Дрэйпер не сможет выступить на Уимблдоне-2023 из-за травмы плеча, которая вынудила его сняться с матча первого круга «Ролан Гаррос» с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (4:6, 0:1, отказ), сообщает ESPN. 21-летний игрок заявил, что ему потребуется время на восстановление.

«Понятно, что моему плечу потребуется время и реабилитация, чтобы вернуться в то состояние, в котором оно должно быть. Моя команда и я приняли трудное решение пропустить сезон травяных кортов в этом году. Думаю, в этом виде спорта много взлетов и падений, но такое трудно принять», — сообщил Дрэйпер.

В данный момент британец занимает 55-е место в рейтинге ATP. В марте на турнире в Индиан-Уэллсе Дрэйпер отказался от участия в матче четвертого раунда против Карлоса Алькараса из-за травмы мышцы живота.