Корретха: в финале «Ролан Гаррос» с Джоковичем у Рууда определённо есть шансы на победу

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха прокомментировал игру норвежца Каспера Рууда в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» с немцем Александром Зверевым. Норвежец одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 6:0.

«То, что Каспер сотворил, невероятно. Мы знали, что он силён на грунте и харде, и теперь он вернулся в финал. Он очень усердно работал, улучшил свою игру во многих аспектах. Очень сложно брать очки в матчах с ним. Каспер силён физически, и его психика максимально устойчива. У него была возможность сыграть с Рафой в прошлом году, но там не было шансов на победу. Посмотрим, что будет в этот раз. Сейчас у него определённо есть шансы. Играть против Новака непросто, но, возможно, «Ролан Гаррос» — именно тот турнир, в котором он может быть повержен», — приводит слова Корретхи Eurosport.